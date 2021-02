Calciomercato Milan: rinnovo in standby per un centrocampista rossonero

Calciomercato Milan: ancora tutto in standby riguardo al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco spera sempre di…

Ieri, nuovo incontro tra Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu per definire l’accordo per il rinnovo di contratto. Situazione attualmente in standby. Il turco spera di guadagnare per i prossimi quattro anni 5 milioni di euro, ma il club di Via Aldo Rossi non sarebbe dello stesso avviso (proposta da 4 milioni di euro).

Le parti sono molto vicine da diverso tempo: in questa fase si starebbero trattando i vari bonus (prestazioni, presenze, obiettivi personali e di squadra). Il fumo che esce da Casa Milan per il momento resta grigio, ma già settimana prossima le parti si dovrebbero incontrare nuovamente: semaforo verde ad un passo? Lo riporta la Gazzetta dello Sport.