Calciomercato Milan, intrigo Milinkovic: cosa è successo in estate

Calciomercato Milan, intrigo Milinkovic-Savic: il serbo accostato anche ai rossoneri era stato vicinissimo all’Inter

Come citato oggi da Tuttosport, l’Inter in ottica calciomercato ha tentato fortemente il colpo Milinkovic Savic, accostato anche al calciomercato Milan, per potenziare ulteriormente il suo centrocampo. Dietro però nasconde un retroscena tra Simone Inzaghi e la società.

Infatti si dice che per tutta l’estate il tecnico nerazzurro abbia forzato la società di investire una grande somma di denaro per portare a casa Milinkovic Savic, contando anche di un ragazzo che ha chiesto la cessione.