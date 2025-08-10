Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Chalobah: discussioni interne tra Tare e Allegri, l’esito spiazza completamente i tifosi

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Chalobah: discussioni interne tra Tare e Allegri, l’opzione resta viva

Il calciomercato Milan è in pieno fermento sul fronte mercato, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto l’egida del neo-allenatore Massimiliano Allegri, che sta lavorando incessantemente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto difensivo, in particolare, sembra essere al centro delle attenzioni, con diversi nomi importanti che circolano con insistenza.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan sta concretamente “lavorando” su Koni De Winter, giovane e promettente difensore belga. De Winter, attualmente di proprietà della Juventus ma reduce da esperienze in prestito che ne hanno messo in luce le qualità, rappresenterebbe un investimento lungimirante per il futuro della retroguardia milanista. La sua versatilità e le sue abilità tecniche lo renderebbero un profilo ideale per la filosofia di gioco che Allegri intende implementare. La trattativa per De Winter è sicuramente una delle più calde, con il Milan che sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione e le richieste economiche della Juventus.

Tuttavia, il nome di De Winter non è l’unico sul taccuino di Tare e del suo staff. Dalle indiscrezioni emergono anche profili provenienti dall’estero, a testimonianza della volontà del Milan di scandagliare il mercato internazionale alla ricerca delle migliori opportunità. Tra questi, spicca il nome di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Chalobah, forte fisicamente e dotato di buona progressione, è un giocatore che ha già maturato esperienza in Premier League e in Champions League, nonostante la giovane età. La sua situazione al Chelsea potrebbe aprirsi a scenari di cessione, e il Milan sta monitorando attentamente la situazione, valutando se le richieste dei Blues rientrano nei parametri di bilancio del club di Via Aldo Rossi. L’eventuale arrivo di Chalobah porterebbe indubbiamente un notevole innalzamento del livello e della fisicità della difesa rossonera.

L’attività di Tare è frenetica: il nuovo DS sta mettendo in mostra le sue capacità negoziali e la sua profonda conoscenza del mercato. La collaborazione con Allegri è fondamentale in questa fase, con l’allenatore che sta fornendo indicazioni precise sui profili ideali per il suo progetto tattico. Il Milan punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, in grado di lottare per i massimi obiettivi sia in Serie A che in Europa.

L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra con innesti mirati che possano garantire solidità, qualità e profondità alla rosa. La difesa, in particolare, è un reparto chiave per le ambizioni del Milan, e l’attenzione posta su nomi come De Winter e Chalobah ne è una chiara dimostrazione. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione le prossime mosse di mercato, sperando che la campagna acquisti si concluda con l’arrivo di giocatori in grado di fare la differenza e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il lavoro di Tare e Allegri è appena iniziato, ma le premesse sono decisamente incoraggianti.