Calciomercato Milan, stoccata di Ravezzani! Le sue parole su questo colpo di Tare stanno facendo discutere. Le ultimissime sui rossoneri

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo, ha espresso un’opinione piuttosto provocatoria sul suo account X in merito al particolare e movimentato mercato estivo del Milan. Le sue perplessità si concentrano sulla strategia rossonera di stravolgere il reparto degli esterni difensivi. Secondo Ravezzani, la squadra avrebbe mostrato un’”insana voglia di cambiare vorticosamente” il proprio assetto, una scelta che ha lasciato la posizione di terzino destro scoperta dopo gli addii.

A innescare il dubbio di Ravezzani è l’incertezza sulla reale superiorità dei nuovi acquisti rispetto ai giocatori che hanno lasciato il club, tra cui Davide Calabria. Il giornalista si chiede se la società sia davvero convinta che i nuovi innesti siano effettivamente un upgrade. “Siamo così certi che i nuovi acquisti siano meglio di chi è andato via? Magari sì, spero”, scrive, evidenziando una speranza che cela una profonda riserva. La questione, infatti, si sposta dal campo alla finanza.

Per Ravezzani, dietro a questa frenesia di cambi potrebbe nascondersi una logica puramente economica, dove il rendimento sportivo passa in secondo piano. L’ipotesi è che la società stia perseguendo una strategia di “pura finanza”, acquistando giocatori a cifre relativamente basse, nell’ordine dei 6 milioni, per poi rivenderli a un prezzo maggiorato, come 10 milioni, dopo un paio di stagioni. Una mossa che, pur potendo generare profitto, solleva interrogativi sulla reale solidità del progetto tecnico di Massimiliano Allegri al Milan.