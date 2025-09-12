Calciomercato Milan, l’aneddoto su Rabiot fa impazzire i tifosi: il francese ha voluto mandare fin da subito un messaggio chiarissimo. Le ultime

Il ritorno di Adrien Rabiot al Milan sembra essere stato fortemente influenzato dalla possibilità di lavorare nuovamente con Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da sua madre, Véronique Rabiot, il Milan sarebbe sempre stata la sua prima scelta. Sebbene non si possano avere certezze assolute nel complesso mondo del calciomercato, una cosa è chiara: l’entusiasmo di Rabiot è palpabile.

Il centrocampista francese, ex Marsiglia, è arrivato ieri in città mostrando grande voglia di fare bene. I test fisici effettuati a Milanello hanno dato risultati più che positivi, confermando l’ottima condizione del giocatore. Questa combinazione di ambizione, volontà e forma fisica getta le basi per un legame duraturo e vincente tra Rabiot e i rossoneri.

La convinzione che questa sia stata la decisione giusta, nonostante le altre opzioni disponibili, è un elemento cruciale. A confermarlo è anche Tuttosport, che riprende le prime dichiarazioni ufficiali di Rabiot al club con un titolo eloquente in prima pagina: “Rabiot è già pazzo di Milan”.

Questo entusiasmo iniziale è un ottimo segnale per il club e per i tifosi. Con Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, il Milan punta a costruire una squadra solida e competitiva, e l’arrivo di Rabiot sembra andare proprio in questa direzione.