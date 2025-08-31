Calciomercato Milan, ulteriori dettagli su Rabiot! Chiusura in serata, questi i termini del contratto del francese

Calciomercato Milan, spuntano ulteriori dettagli sull’accordo imminente tra il Marsiglia e i rossoneri per Adrien Rabiot. I dettagli

Il calciomercato Milan entra nel vivo con un nome che sta facendo sognare i tifosi rossoneri: Adrien Rabiot. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal celebre esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la trattativa per portare il centrocampista francese al Milan è a un punto di svolta. Le parole di Di Marzio su X (ex Twitter) hanno acceso l’entusiasmo: “Rabiot e il Milan sono sempre più vicini. L’accordo tra club verrà definito dopo la partita del Marsiglia, mentre col giocatore si sta andando avanti per un contratto di 4 anni”. Una notizia bomba che, se confermata, cambierebbe radicalmente gli equilibri del centrocampo milanista.

La svolta nella trattativa e il ruolo di Tare e Allegri

La notizia di Gianluca Di Marzio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, confermando le voci che circolavano da giorni. Il Milan sembra aver intensificato i contatti sia con il Marsiglia che con l’entourage del giocatore. L’intesa con il club francese, come rivelato da Di Marzio, potrebbe essere formalizzata a breve, e la partita del Marsiglia non sarà un ostacolo, bensì un momento chiave per definire gli ultimi dettagli. L’arrivo di un giocatore del calibro di Rabiot sarebbe un colpo da maestro per la dirigenza rossonera.

In questa intricata trattativa, il ruolo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri, è cruciale. Tare, con la sua esperienza e la sua abilità nel concludere affari importanti, sta lavorando dietro le quinte per superare gli ultimi ostacoli. La sua determinazione e la sua capacità di negoziare sono un valore aggiunto per il Milan. Allo stesso modo, Allegri ha espresso il suo desiderio di avere in squadra giocatori di spessore e personalità, e Rabiot risponde perfettamente a queste caratteristiche. Il tecnico livornese, che conosce bene il centrocampista per averlo allenato alla Juventus, ha dato il suo benestare all’operazione, convinto che il francese possa essere un punto di riferimento per la sua squadra.

Un rinforzo chiave per il nuovo Milan di Allegri

L’approdo di Adrien Rabiot al Milan non sarebbe solo un acquisto, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Il club rossonero, sotto la guida di Allegri e la direzione di Tare, vuole tornare a competere per i massimi traguardi. Il centrocampista, con la sua tecnica, la sua fisicità e la sua esperienza a livello internazionale, andrebbe a rafforzare un reparto già di per sé di alto livello. Il suo dinamismo e la sua capacità di inserirsi potrebbero garantire al Milan una maggiore solidità in mezzo al campo e una spinta offensiva non indifferente.

I tifosi rossoneri, dopo l’annuncio della fonte autorevole di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sono in fermento. Sui social network, la notizia sta rimbalzando con migliaia di condivisioni e commenti entusiasti. Se l’affare si concluderà, il Milan avrà tra le mani un elemento chiave per il suo futuro. Il contratto quadriennale, che si sta definendo con il giocatore, testimonia la volontà del club di puntare su Rabiot per un progetto a lungo termine. Resta solo da attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve, per vedere il francese vestire la maglia rossonera e scendere in campo per la sua nuova avventura.