Calciomercato Milan, ribaltone clamoroso: frenata per Pubill e Tomori cambia ruolo? Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mercato del Milan per la fascia destra sembra aver subito una frenata, almeno per quanto riguarda l’obiettivo Marc Pubill dell’Almeria. Non si segnalano infatti contatti recenti tra il club rossonero e la società spagnola, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Un segnale che l’interesse per il giovane terzino si è quantomeno raffreddato o che il Milan sta valutando altre opzioni.

La situazione sulla corsia destra è già di per sé affollata in casa Milan. Anche senza l’arrivo di Pubill, il nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha diverse carte da giocare. Tra le soluzioni a disposizione per il ruolo di terzino destro ci sono sia Alex Jimenez che Alexis Saelemaekers. Entrambi i giocatori possono agire in quella posizione, offrendo ad Allegri alternative tattiche e la possibilità di scegliere in base alle esigenze della partita.

Un’altra idea non secondaria che sta prendendo piede, sempre secondo la rosea, è l’utilizzo laterale di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, noto per la sua velocità e fisicità, potrebbe essere adattato sulla fascia destra in caso di necessità o per specifiche scelte tattiche, un’opzione che Allegri potrebbe considerare per sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e dare maggiore solidità al reparto.