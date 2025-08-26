Calciomercato Milan, il Porto si inserisce repentinamente sull’obiettivo passato rossonero: offerta ufficiale inviata. Le ultimissime

Il mercato dell’Arsenal si anima, e al centro dell’attenzione c’è Jakub Kiwior, difensore polacco che è stato in passato un obiettivo del Milan. Secondo le ultime informazioni di Fabrizio Romano, il Porto ha formalizzato un’offerta ufficiale per il giocatore, dimostrando un interesse concreto per portarlo in Portogallo.

Il Porto bussa alla porta dell’Arsenal

L’offerta del Porto per Jakub Kiwior è un chiaro segnale della volontà del club portoghese di rinforzare il proprio reparto difensivo con un profilo di qualità e prospettiva. Il difensore polacco, che ha trovato poco spazio all’Arsenal, potrebbe considerare il trasferimento un’ottima opportunità per giocare con continuità e ritrovare la forma migliore. L’Arsenal valuterà ora la proposta del Porto, che probabilmente include una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma non è escluso che il club inglese possa chiedere una cessione a titolo definitivo.

Il rimpianto del Milan

La notizia dell’offerta del Porto riporta alla mente il forte interesse che il Milan aveva mostrato per Kiwior in passato. Le sue qualità, in particolare la sua duttilità e la capacità di giocare sia al centro della difesa che come terzino, avevano attirato l’attenzione della dirigenza milanista. Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata e l’Arsenal è riuscito a chiudere l’affare.

La situazione attuale dimostra come il Milan avesse visto giusto sul potenziale del giocatore. Ora, mentre il club rossonero si concentra su altri obiettivi per rafforzare la propria difesa, il nome di Kiwior riaffiora come un potenziale rimpianto. Non è da escludere che, se le condizioni fossero favorevoli, il Milan possa rientrare in gioco, specialmente se il Porto non riuscisse a trovare un accordo con l’Arsenal. Tuttavia, per ora, l’unica offerta ufficiale sul tavolo è quella del club portoghese.