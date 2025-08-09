Calciomercato Milan, la rivelazione di Pellegatti: c’è anche lui per il post Thiaw! Nome a sorpresa

Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Carlo Pellegatti: per il post Thiaw resiste anche il profilo di Djimsiti

L’interrogativo che sta infiammando il calciomercato rossonero è uno solo: chi prenderà il posto di Malick Thiaw nella difesa del Milan? Con la partenza del difensore tedesco, il neo Direttore Sportivo del Milan Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sono al lavoro per trovare il profilo giusto che possa blindare la retroguardia milanista in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da un collega che ha avuto contatti diretti con Tare nelle ultime ore, la pista che porta ai giovani talenti Leoni e Comuzzo sembrerebbe essere stata categoricamente smentita dal DS rossonero. “No Leoni e Comuzzo”, avrebbe dichiarato Tare, gettando un’ombra sulle speculazioni che vedevano i due profili come possibili eredi di Thiaw. Nonostante ciò, molti addetti ai lavori continuano a citare Leoni e Comuzzo come opzioni concrete, creando un quadro di incertezza e attesa sulle mosse del Milan. La smentita di Tare potrebbe essere una strategia per depistare la concorrenza o per abbassare le pretese economiche, ma al momento la sua posizione è chiara e decisa.

La ricerca di un difensore centrale che possa affiancare i pilastri della difesa rossonera è una priorità assoluta per il Milan. Il reparto difensivo, sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, dovrà essere solido e affidabile per affrontare gli impegni in campionato e in Europa. L’obiettivo è trovare un giocatore che si integri al meglio nel sistema di gioco di Allegri, garantendo qualità, esperienza e affidabilità. La decisione finale spetterà ovviamente a Tare e Allegri, che valuteranno attentamente tutte le opzioni sul tavolo.

Oltre ai nomi già citati, sta emergendo una possibilità che, sebbene potrebbe non accendere l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, è comunque da tenere in seria considerazione: quella di Berat Djimsiti. Il difensore albanese dell’Atalanta è un profilo di grande esperienza e affidabilità, abituato ai ritmi del campionato italiano e con una buona conoscenza delle competizioni europee. La sua duttilità e la sua capacità di giocare in diversi ruoli della difesa lo rendono un’opzione interessante per il Milan. Sebbene non sia un nome “da copertina”, Djimsiti rappresenterebbe una scelta solida e pragmatica, in linea con una politica di mercato che punta anche all’efficienza e alla concretezza.

La situazione è in continua evoluzione, con il Milan che si muove con cautela ma con determinazione sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi vestirà la maglia rossonera al posto di Thiaw e quale sarà la strategia definitiva di Tare e Allegri per rinforzare la difesa. I tifosi rossoneri attendono con ansia di conoscere il nome del prossimo difensore centrale, sperando in un innesto di qualità che possa contribuire a rendere il Milan ancora più competitivo.