Calciomercato Milan: obiettivo Scamacca ma il Sassuolo spara altissimo

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero continuando a seguire Gianluca Scamacca in prestito al Genoa dal Sassuolo

Si scatena il calciomercato. Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Maldini e Massara starebbero seguendo da tempo Gianluca Scamacca, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa, il club neroverde avrebbe fissato il prezzo: 40 milioni di euro. Cifra importante ma i rossoneri non vorrebbero mollare la presa, anche perché in alternativa vi sarebbe Vlahovic, per il quale la Fiorentina chiede non meno di 50 milioni di euro.