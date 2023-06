Calciomercato Milan, sfuma un altro obiettivo di mercato: il Werder Brema ha ufficializzato l’acquisto di Naby Keita

Il Werder Brema ha ufficializzato l’acquisto di Naby Keita e dunque sfuma così un altro obiettivo di mercato rossonero.

Per il centrocampista guineano si tratta di un ritorno in Bundesliga e arriva a parametro zero, dopo aver disputato l’ultima stagione in Premier League con il Liverpool.