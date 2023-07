Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco l’obiettivo di Cardinale

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco l’obiettivo di Cardinale:

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli obiettivi sono tutti individuati e sono quelli noti, da Chukwueze a Pulisic passando per Reijnders e Musah. Un budget complessivo, si legge sempre sul quotidiano, di 100 milioni di euro che verranno spesi in questa calda estate, con l’obiettivo da parte della società di conquistare il 20° scudetto.