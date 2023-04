Calciomercato Milan: obiettivo dalla Premier League, le ultime

Le ultime di calciomercato del Milan. I rossoneri puntano alla Premier League per un attaccante in esubero

Il Milan guarda alla Premier League per un obiettivo di calciomercato. I rossoneri hanno messo nel mirino Reiss Nelson, esterno d’attacco dell’Arsenal che fin qui sta trovando poco spazio in stagione. Per lui solo 5 presenze e 3 gol in campionato.

Sul classe ’99, come riportano diversi media inglesi, ci sono gli occhi anche di Aston Villa e Brighton.