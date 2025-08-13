Calciomercato Milan, svolta Vlahovic! Tare continua a muoversi sottotraccia, non va assolutamente escluso questo scenario

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire sottotraccia le evoluzioni della situazione Vlahovic: gli aggiornamenti

Le recenti intuizioni di Matteo Moretto hanno riportato alla luce una narrazione persistente e intrigante nel mondo del calcio italiano: il continuo, sebbene discreto, interesse dell’AC Milan per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahović. Nonostante le intrinseche complessità finanziarie, il nazionale serbo rimane una “vera ossessione” per la dirigenza rossonera, un sentimento che sottolinea l’ambizione del club sotto la sua nuova leadership.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan aggiunge un ulteriore livello di intrigo a questa potenziale saga di mercato. Tare, noto per il suo occhio attento ai talenti e le sue trattative strategiche durante la sua lunga permanenza alla Lazio, potrebbe essere l’architetto di una mossa così di alto profilo. La sua conoscenza del panorama della Serie A e la sua abilità negoziale saranno cruciali se il Milan deciderà di fare una pressione concreta per Vlahović. Allo stesso modo, il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan, dopo un periodo di successo con la Juventus, rende la prospettiva che Vlahović si unisca ancora più affascinante. Allegri conosce le capacità di Vlahović di prima mano dal loro tempo insieme a Torino, e il suo sistema tattico potrebbe certamente ospitare un attaccante del calibro di Vlahović.

Vlahović, senza dubbio uno dei giovani attaccanti più prolifici del calcio europeo, rappresenta il tipo di giocatore d’impatto che il Milan sta cercando per rafforzare la sua potenza offensiva. La sua fisicità, la finalizzazione clinica e l’abilità aerea lo rendono una presenza formidabile in area di rigore. Per una squadra del calciomercato Milan che mira a competere costantemente per lo Scudetto e a fare percorsi più profondi in Champions League, un giocatore della statura di Vlahović potrebbe essere un punto di svolta.

Tuttavia, come giustamente sottolinea Moretto, la “questione dei costi” è l’ostacolo principale. La Juventus ha investito molto per portare Vlahović a Torino, e chiederebbe senza dubbio una cifra significativa per separarsi da lui, specialmente a un diretto rivale di Serie A. La strategia finanziaria del Milan sotto RedBird Capital Partners è stata caratterizzata dalla prudenza e dalla sostenibilità, rendendo un affare di questa portata una negoziazione complessa. Non si tratta solo del costo del trasferimento; anche l’ingaggio di Vlahović sarebbe considerevole, aggiungendo all’impegno finanziario complessivo.

Nonostante queste sfide, il persistente interesse del Milan suggerisce che la dirigenza del club, incluso Tare, vede una strada per rendere questo ambizioso trasferimento una realtà. Ciò potrebbe comportare l’esplorazione di varie strutture finanziarie, come un prestito con obbligo di riscatto, o potenzialmente l’inclusione di scambi di giocatori per ridurre l’esborso in denaro. La natura “sorniona” dell’approccio del Milan, come descritto da Moretto, indica la volontà di aspettare il momento opportuno, osservare il mercato e colpire quando le condizioni sono più favorevoli.

La finestra di mercato estiva sarà un periodo affascinante da osservare. Mentre il Milan rimane “attento” alla situazione Vlahović, esplorerà senza dubbio altre opzioni per rafforzare la squadra. Ciononostante, il fatto che Vlahović continui ad essere una “vera ossessione” per la dirigenza del Milan, ora rafforzata dall’acume strategico di Tare e dalla visione tattica di Allegri, la dice lunga sulle ambizioni a lungo termine del club e sul suo desiderio di portare un attaccante d’élite a San Siro. La saga Vlahović è tutt’altro che finita e promette di essere una delle narrazioni più avvincenti del prossimo mercato.