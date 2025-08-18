Calciomercato Milan, l’obiettivo numero uno per l’attacco resta lui! Tare non ha mai smesso di seguirlo… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha confermato il suo obiettivo primario per le battute finali del mercato. Come riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le recenti dichiarazioni del dirigente Igli Tare hanno fatto chiarezza sulle prossime mosse rossonere. Le sue parole, infatti, hanno confermato le indiscrezioni che circolano da giorni, ovvero che il club è focalizzato sulla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez per completare il reparto offensivo.

Tra i nomi discussi, uno spicca su tutti. Secondo quanto riportato, Tare ha indicato in Dusan Vlahovic l’obiettivo principale del Milan in questa fase di mercato. L’attaccante serbo è il profilo che “metterebbe d’accordo tutti” all’interno della dirigenza rossonera, un giocatore di spessore in grado di garantire un salto di qualità immediato e un rendimento costante. Il suo nome rappresenta il sogno di mercato del club, la priorità assoluta per rinforzare la rosa.

Tuttavia, l’operazione Vlahovic si scontra con una realtà economica complessa. Al momento, i costi del trasferimento non rendono la trattativa una “reale opportunità”. Le cifre richieste per il cartellino e l’ingaggio del giocatore sono elevate, e il Milan non intende fare follie. Nonostante ciò, il club rossonero non molla. L’interesse per il centravanti è altissimo, e la società proverà a sondare il terreno fino all’ultimo giorno utile, nella speranza che le condizioni del trasferimento possano cambiare e diventare più favorevoli.

Il Milan sa di avere poco tempo a disposizione per chiudere un affare di tale portata, ma la volontà di portare a casa il centravanti è chiara. Gli ultimi giorni del mercato saranno decisivi per capire se il club riuscirà a coronare il sogno Vlahovic o se dovrà virare su altre alternative, magari più accessibili, per completare il reparto offensivo.