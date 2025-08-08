Calciomercato Milan, l’annuncio di Matteo Moretto cambia le carte in tavola! Il calciatore potrebbe clamorosamente restare. Le ultimissime

La situazione di Yunus Musah al Milan ha subito un’evoluzione significativa nelle ultime ore. Il centrocampista americano, che sembrava poter essere uno dei nomi in uscita per finanziare il mercato, ha ribaltato le gerarchie e si sta guadagnando una fiducia sempre maggiore all’interno del club rossonero. La svolta decisiva, secondo Matteo Moretto, è arrivata dalla stima di Massimiliano Allegri.

Il tecnico rossonero è rimasto positivamente colpito da Musah e crede fermamente di poter lavorare bene con lui in futuro. L’idea di Allegri è quella di costruire un progetto tecnico che veda il centrocampista americano come uno degli elementi cardine. Questa ritrovata centralità ha portato il Milan a rivedere i propri piani, e ora il club sta seriamente considerando di trattenerlo per la prossima stagione, bloccando ogni possibile cessione.

Per quanto riguarda il mercato, le cose sono chiare: oggi non risulta che il Napoli abbia ripreso con insistenza i contatti per il giocatore. E anche qualora altri club dovessero farsi avanti con un’offerta, il Milan ha alzato la valutazione del suo giocatore. Mi viene riportato che quei 25 milioni di euro di cui si era parlato in passato, ad oggi, non basterebbero nemmeno per far sedere i rossoneri al tavolo delle trattative. Questo segnale dimostra quanto il valore di Musah sia cresciuto agli occhi del Milan, che ora lo considera un elemento indispensabile per il futuro del centrocampo.