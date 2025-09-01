Calciomercato Milan, si attende solamente l’ufficialità della cessione di Musah: ecco la cifra che incasserà il club. Le ultimissime sui rossoneri

Si è conclusa l’avventura di Yunus Musah al Milan. Il centrocampista americano è in questi minuti a Bergamo per svolgere le visite mediche che lo renderanno un nuovo giocatore dell’Atalanta. La trattativa, seguita con attenzione da tempo, è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che ha soddisfatto entrambi i club e che ha permesso di sbloccare l’affare.

Il Milan incasserà subito 4 milioni di euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto è stato fissato a 25 milioni. Un’operazione complessiva da 29 milioni di euro che, se andrà a buon fine, porterà nelle casse rossonere una cifra importante, a cui si aggiungerà una percentuale del 10% su una futura rivendita del giocatore.

L’arrivo di Musah all’Atalanta è un colpo mirato per rinforzare il centrocampo di Ivan Juric, che necessitava di un rinforzo dopo l’infortunio di Ederson. Il giovane statunitense, che ha già mostrato le sue qualità di corsa, dinamismo e duttilità, potrà portare nuova energia al reparto mediano della squadra nerazzurra.

Per il Milan, la cessione di Musah rappresenta una scelta di mercato ben precisa. Il DS Tare ha valutato l’opportunità di monetizzare sul giocatore, che era arrivato a Milano nell’estate del 2023, per reinvestire il ricavato su altri obiettivi, magari in un ruolo più congeniale alle esigenze del tecnico Allegri. Sebbene Musah avesse giocato con una certa regolarità, il club ha deciso di non considerarlo più incedibile, anche in vista di altre operazioni in entrata che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore.

Per il giocatore, si tratta di una nuova sfida in una squadra ambiziosa, che gli offrirà la possibilità di essere un protagonista e di crescere ulteriormente in un contesto competitivo. Ora si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve.