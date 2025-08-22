Connect with us

Calciomercato Milan, contatti continui con l’Atalanta per Musah: trattativa serrata e nelle ultime ore… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha messo nel mirino Yunus Musah per rinforzare il suo centrocampo. Il club bergamasco ha intensificato i contatti con il Milan per il centrocampista statunitense, rendendolo il primo obiettivo per questa sessione di mercato.

I rossoneri chiedono 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che riflette il suo valore e il suo ruolo all’interno della squadra. L’Atalanta, però, non sembra intenzionata a spingersi oltre i 25 milioni di euro. La distanza tra le due valutazioni è di 5 milioni, e le due società sono al lavoro per trovare un punto d’incontro.

Per l’Atalanta, l’arrivo di Musah sarebbe un colpo importante. La sua fisicità, il dinamismo e l’abilità nel recupero palla lo renderebbero un elemento prezioso per il gioco di Ivan Jurić. Le sue caratteristiche si integrerebbero alla perfezione con l’intensità richiesta dal tecnico.

D’altro canto, il Milan valuta la cessione come una potenziale fonte di fondi per il mercato in entrata, che potrebbero essere reinvestiti per altri ruoli chiave. La trattativa è ora in una fase decisiva, e si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni.

