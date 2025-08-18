Connect with us

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic è ancora un obiettivo concreto! Moretto conferma tutto, cosa sta succedendo

Milan Bari, Saelemaekers premiato MVP della prima partita ufficiale! L'annuncio sui social esalta il belga

Calendario Milan, quando giocheranno i big match i rossoneri in campionato? Svelate tutte le date 2025/2026

Saelemaekers Milan, il belga infiamma i tifosi e li fa emozionare: il suo post Instagram fa il giro del web

Calciomercato Milan, boom Okafor! Cessione ad un passo dello svizzero in Premier League, cifra importante in arrivo nelle casse societarie

2 ore ago

vlahovic

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic è ancora un obiettivo concreto! Moretto conferma tutto, cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il calciomercato del Milan continua a tenere i tifosi con il fiato sospeso, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando le indiscrezioni che circolano da giorni. Le sue parole, unite a quelle di Tare nel pre-partita, hanno ribadito in modo inequivocabile la priorità del club in questi ultimi giorni di mercato.

“Le parole di Tare nel pre-partita non sono passate inosservate,” ha spiegato Moretto, sottolineando come la dirigenza rossonera sia ora focalizzata al 100% sulla ricerca di un nuovo centravanti. L’obiettivo è chiaro: trovare il profilo giusto da affiancare a Gimenez per completare e potenziare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Il nome principale, quello su cui il Milan sta lavorando con maggiore intensità, è sempre lo stesso.

“L’obiettivo è Dusan Vlahovic, che è il nome preferito e che metterebbe d’accordo tutti,” ha rivelato Moretto. L’attaccante serbo, con le sue caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenta il profilo ideale per l’attacco rossonero. Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che semplice. “Solo se i costi dell’operazione dovessero diventare realmente un’opportunità. Ad oggi non è così,” ha specificato il giornalista, facendo intendere che la valutazione e l’ingaggio del giocatore rendono al momento l’affare molto complesso.

Nonostante le difficoltà economiche, il Milan non ha intenzione di arrendersi. Fino a quando ci sarà la minima possibilità di portare Vlahovic a Milano, il club ci proverà con ogni mezzo a sua disposizione. La dirigenza rossonera continuerà a monitorare la situazione, pronta a cogliere al volo qualsiasi spiraglio si possa aprire per chiudere un’operazione che farebbe sognare i tifosi e rinforzerebbe in modo significativo l’attacco di Massimiliano Allegri.

