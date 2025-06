Calciomercato Milan, Morata torna davvero? Il rapporto con Allegri gioca un ruolo chiave. Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Il Milan dovrebbe davvero ignorare la possibilità di riavere Alvaro Morata? Questa è la domanda che Tuttosport si pone stamattina, riaccendendo il dibattito sul futuro dell’attaccante spagnolo. Attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, Morata non sembra intenzionato a prolungare la sua avventura in Turchia. Anzi, starebbe attivamente spingendo per un ritorno in maglia rossonera, una prospettiva che, a primo impatto, potrebbe sorprendere molti.

A rendere questa ipotesi più concreta è l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista. Il tecnico livornese ha già avuto modo di lavorare con Morata durante il suo periodo alla Juventus, un’esperienza che ha lasciato un segno positivo in entrambi. Sotto la guida di Allegri, Morata ha mostrato alcune delle sue migliori qualità, affermandosi come attaccante versatile e capace di fare la differenza sia in fase realizzativa che di costruzione del gioco. Questa intesa pregressa potrebbe facilitare un suo rapido inserimento nei meccanismi tattici del nuovo Milan.

Nonostante le recenti stagioni altalenanti e qualche infortunio di troppo, l’esperienza internazionale di Morata e la sua conoscenza del campionato italiano potrebbero rappresentare un valore aggiunto. Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa offrire diverse soluzioni in fase offensiva e che abbia un’impronta da leader. Morata, con la sua maturità e la sua voglia di riscatto, potrebbe incarnare proprio queste caratteristiche. La sua determinazione a tornare in Serie A, e in particolare al Milan, suggerisce una forte motivazione a dimostrare il suo valore. Ignorare questa possibilità, soprattutto alla luce della ritrovata sintonia con Allegri, potrebbe rivelarsi un errore per i rossoneri.