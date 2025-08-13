Calciomercato Milan, Leoni si allontana in maniera quasi definitiva! Lascia la Serie A, intesa da formalizzare

Calciomercato Milan, il Liverpool avanza rapidamente nella trattativa con il Parma per Giovanni Leoni: intesa quasi raggiunta

La Serie A si appresta a perdere uno dei suoi gioielli più luccicanti, e il Milan di Tare e Allegri si ritrova con l’amaro in bocca. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il futuro di Giovanni Leoni, roccioso difensore centrale classe 2006 del Parma, è sempre più indirizzato verso la Premier League. Un’accelerazione prepotente del Liverpool ha spazzato via la concorrenza, lasciando a bocca asciutta i grandi club italiani che da mesi seguivano con attenzione il giovane talento.

Il blitz del Liverpool che estromette il Milan

Dopo settimane di sondaggi e un’accesissima contesa tutta italiana, il Liverpool ha rotto gli indugi con un’offensiva decisa. Il club inglese, alla ricerca di un difensore giovane e di grandissima prospettiva, ha individuato in Leoni il profilo ideale. I contatti con il Parma e con l’entourage del giocatore si sono intensificati notevolmente negli ultimi giorni, portando la negoziazione in una fase avanzata e vicinissima alla chiusura. Questa mossa fulminea dei Reds ha di fatto tagliato fuori le pretendenti italiane, tra cui il Milan che, sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, aveva mostrato un forte interesse nel talentuoso difensore. La delusione è palpabile in casa rossonera, che si vedono sfuggire un potenziale pilastro per la propria retroguardia.

La richiesta proibitiva del Parma e la potenza economica inglese

L’Inter, che si era mossa con maggiore insistenza rispetto alle altre italiane, e la Juventus, che aveva studiato una formula per il futuro, sono state frenate da un ostacolo insormontabile: l’altissima richiesta economica del Parma. Il club emiliano valuta il suo gioiello non meno di 35-40 milioni di euro, una cifra considerevole per i bilanci dei club italiani, anche per un talento purissimo come Leoni.

Al contrario, questa cifra non sembra spaventare minimamente la potenza economica del Liverpool. Il club inglese è pronto a compiere l’investimento, forte anche della strategia del Parma, che sembrerebbe preferire cedere il suo talento all’estero piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Serie A. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe una doppia beffa per il Milan, che oltre a perdere il giocatore, non vedrebbe nemmeno un rafforzamento delle dirette rivali nel campionato italiano.

Il rammarico di Tare e Allegri

Per il Milan di Tare e Allegri, la potenziale perdita di Leoni è un duro colpo. La nuova dirigenza e lo staff tecnico rossonero avevano individuato nel giovane difensore un elemento chiave per il futuro della squadra, un giocatore su cui costruire le fondamenta della difesa per gli anni a venire. La capacità di Leoni di leggere il gioco, la sua fisicità e la sua maturità nonostante la giovane età lo rendevano un profilo estremamente interessante per il progetto rossonero. La mancata acquisizione, salvo clamorosi e improbabili rilanci da parte dei club italiani, significa vedere un altro grande talento del calcio italiano spiccare il volo verso l’Inghilterra, privando la Serie A di una delle sue promesse più luminose.

Il calciomercato Milan dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto difensivo, ma il rimpianto per Giovanni Leoni rimarrà forte, segno di come la Premier League stia sempre più attraendo i migliori talenti emergenti, anche a scapito dei campionati storicamente più ricchi di prospettive come la nostra Serie A. La sfida per Tare e Allegri sarà quella di trovare alternative all’altezza per costruire un Milan competitivo e proiettato al futuro.