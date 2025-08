Calciomercato Milan, cessione ormai ad un passo: può arrivare l’ufficialità proprio in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, la tournée in Australia segnerà la fine dell’esperienza al Milan per il giovane talento Mattia Liberali. Il giornalista ha svelato che il giocatore ha già un accordo definito con il Catanzaro per un trasferimento a titolo gratuito, segnando così il suo addio al club rossonero.

Liberali, che si è messo in mostra durante le amichevoli pre-campionato, lascerà dunque il Milan per cercare più spazio e continuità in un’altra squadra. L’accordo con il Catanzaro, una squadra che milita nella Serie B, è già stato definito e attende solo l’ufficialità. Per il giovane talento, la città di Perth rimarrà un ricordo speciale, perché è lì che ha disputato le sue ultime partite con la maglia a strisce rossonere.

La decisione del Milan di cedere Liberali a titolo gratuito fa parte di una strategia più ampia di gestione dei giovani talenti, in un’ottica di valorizzazione e crescita. Il club, pur riconoscendo il potenziale del giocatore, ha deciso di non trattenerlo, preferendo lasciarlo libero di trovare una nuova sistemazione dove possa esprimere al meglio le sue qualità.

Per il Catanzaro, l’arrivo di Liberali rappresenta un’ottima opportunità per rinforzare la rosa con un giocatore promettente e con una grande voglia di mettersi in gioco. La sua versatilità e la sua tecnica lo rendono un profilo interessante per l’allenatore e per il progetto del club calabrese. Il giovane talento è pronto per una nuova sfida e per dimostrare tutto il suo valore nel campionato cadetto.