Calciomercato Milan, Mattia Liberali ha le idee molto chiare: vuole giocare per questa squadra il prossimo anno. Le ultimissime notizie

Il futuro di Mattia Liberali, calciatore del Milan, sembra sempre più lontano da Torino e sempre più vicino a Catanzaro. Il giovane talento, infatti, ha espresso una preferenza chiara e decisa per la sua prossima destinazione in prestito. Nonostante le avance del club granata, che gli avrebbe offerto la possibilità di confrontarsi con la Serie A, il calciatore ha manifestato la forte volontà di vestire la maglia del Catanzaro.

La decisione di Liberali si basa su una valutazione attenta del suo percorso di crescita. Sebbene l’opportunità di allenarsi e far parte della rosa di una squadra di massima serie come il Torino sia allettante, il giocatore ritiene che un’esperienza in Serie B, con maggiori garanzie di minutaggio e un ruolo da protagonista, sia la scelta migliore in questa fase della sua carriera. Il Catanzaro, squadra ambiziosa e ben organizzata, è visto come l’ambiente ideale per maturare e mettere in mostra le proprie qualità con continuità.

Questa presa di posizione di Liberali sblocca di fatto la trattativa, che ora può concentrarsi esclusivamente sulla destinazione calabrese. Il club d’appartenenza del giocatore, che stava valutando entrambe le opzioni, è pronto ad assecondare la volontà del ragazzo, consapevole che la motivazione e la fiducia sono elementi fondamentali per la riuscita di un prestito. La strada verso il Catanzaro è spianata, e a questo punto, salvo sorprese dell’ultima ora, si può considerare il Torino fuori dai giochi. L’operazione è in dirittura d’arrivo e si attende solo l’ufficialità.