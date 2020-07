Calciomercato Milan: l’Herta Berlino su un obiettivo rossonero

Calciomercato Milan: l’Herta Berlino è in pole per un obiettivo rossonero, si tratta di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid

In vista della prossima stagione il Milan vorrebbe rinforzare il reparto d’attacco. Zlatan Ibrahimovic non sarebbe certo della permanenza in rossonero e dunque la società di Via Aldo Rossi si starebbe guardando attorno per dare a Rangnick un attaccante di grande livello.

Il Diavolo starebbe seguendo ormai da qualche mese Luka Jovic, centravanti del Real Madrid, ma stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, anche l’Herta Berlino si sarebbe fatta avanti e sarebbe addirittura in pole per il serbo.