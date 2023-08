Krunic Lione: il Milan risponde e rilancia! Le mosse di Furlani. I rossoneri hanno chiarito nuovamente la loro posizione

Dopo la corte del Fenerbahce, anche il Lione si è presentato a San Siro per sedurre Rade Krunic, centrocampista rossonero. L’offerta è sempre la medesima: ingaggio più alto per il bosniaco.

La risposta del Milan non si è fatta attendere: prima Pioli, poi Furlani hanno chiarito che Krunic non si tocca, perché troppo importante per gli equilibri di questa squadra. A fronte di un’offerta ufficiale che non è mai arrivata, il Milan si porta avanti: a mercato chiuso, si ragionerà su rinnovo e adeguamento del contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.