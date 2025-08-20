Calciomercato Milan, retroscena clamoroso raccontato da Pioli: «Volevo Kean al Milan, il fattore Leao…». Le ultimissime notizie

Le parole di Stefano Pioli continuano a far discutere. Dopo aver inserito il Milan nella corsa scudetto, l’ex allenatore rossonero ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il suo periodo a Milanello. Intervistato da Repubblica, il tecnico della Fiorentina ha ammesso di aver desiderato Moise Kean in maglia rossonera, difendendo a spada tratta il talento della Fiorentina dalle critiche.

“Volevo Moise Kean al Milan, anche se c’era chi parlava male di lui,” ha dichiarato Pioli, rompendo il silenzio su un’operazione mai andata in porto. La sua ammirazione per l’attaccante è chiara e sincera. “Niente di vero, è un ragazzo serio che dà tutto,” ha ribadito, spazzando via le voci su un presunto carattere difficile del giocatore.

Pioli ha poi rivelato un dettaglio importante che avrebbe reso l’affare ancora più interessante. “È un amico di Leao: due persone dal cuore grande.” Un’amicizia che avrebbe potuto creare una sinergia devastante in campo e un’atmosfera positiva nello spogliatoio. L’idea di un attacco composto da due talenti così affiatati e dalla grande personalità avrebbe certamente stuzzicato i tifosi rossoneri.

La rivelazione di Pioli dimostra che il tecnico non solo cercava rinforzi tecnici, ma anche giocatori con qualità umane in grado di integrarsi al meglio nel gruppo. L’operazione non si è concretizzata, ma le parole di Pioli offrono uno spunto di riflessione sul tipo di calciatori che il Milan cercava e sulle occasioni di mercato che, per un motivo o per l’altro, non si sono mai concretizzate.