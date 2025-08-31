Calciomercato Milan, ulteriori dettagli su Joe Gomez! Contatti costanti col difensore per trovare la quadra sull’ingaggio. E il Liverpool…

Calciomercato Milan, spuntano ulteriori dettagli sulla trattativa per Joe Gomez: si cerca l’accordo con il difensore

Il calciomercato estivo del Milan è in pieno fermento, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare e dal neo allenatore Massimiliano Allegri, impegnata a rafforzare la rosa in ogni reparto. L’obiettivo principale in difesa è da tempo Joe Gomez, il versatile difensore del Liverpool. Nonostante il forte interesse e i contatti costanti tra le parti, un accordo definitivo non è stato ancora raggiunto, come confermato da Matteo Moretto, un’autorevole fonte di mercato. La trattativa si sta rivelando più complessa del previsto, specialmente sul piano economico, un punto cruciale che le due società stanno cercando di limare. Il Milan ha presentato una proposta ufficiale al Liverpool, ma la risposta dei Reds si fa attendere, rendendo la situazione ancora incerta.

La strategia del Milan, sotto la guida di Tare, sembra puntare su profili di qualità e esperienza internazionale per elevare il livello della squadra, un desiderio esplicito di Allegri. Joe Gomez, con le sue doti fisiche e la sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino destro, rappresenta il profilo ideale per la difesa rossonera. Il giocatore inglese, pur non essendo un titolare invariabile al Liverpool, ha dimostrato in passato di essere un elemento fondamentale nella difesa di Jürgen Klopp, vincendo la Premier League e la Champions League. La sua adattabilità tattica lo renderebbe un jolly prezioso per Allegri, che potrebbe alternarlo con i difensori già presenti o schierarlo in un modulo diverso a seconda delle esigenze. La concorrenza in Premier League, tuttavia, ha spinto il giocatore a considerare un cambio d’aria per avere maggiore continuità.

I Dettagli Economici al Centro della Trattativa

Il nodo della questione, come riportato da Moretto, è l’aspetto finanziario. Nonostante l’intesa con il giocatore sembri prossima, le richieste del Liverpool e l’offerta del Milan sono ancora lontane. Il club inglese, sapendo che il difensore ha ancora un contratto a lungo termine, non ha intenzione di cederlo a un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Il Milan, dal canto suo, sta cercando di ottenere uno sconto, magari inserendo qualche bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Le trattative, sebbene difficili, sono tutt’altro che interrotte. I contatti frequenti tra le dirigenze testimoniano la volontà di trovare un punto d’incontro.

Il Milan ha un forte desiderio di portare a termine questa operazione, considerandola una priorità per la solidità difensiva. L’attesa per la risposta del Liverpool è un elemento che mantiene il fiato sospeso tra i tifosi. Il mercato è notoriamente un gioco di nervi e tempistiche, e la pazienza è la chiave. L’arrivo di Joe Gomez sarebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan di tornare a competere per i massimi trofei. La dirigenza rossonera sta lavorando senza sostaper regalare ad Allegri i rinforzi desiderati e per costruire una squadra competitivain tutte le competizioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa trattativa potrà finalmente sbloccarsi e vedere Gomez vestire la maglia rossonera. L’affare, nonostante le difficoltà, rimane una pista calda per il Milan.