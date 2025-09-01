Connect with us

News

Calciomercato Milan, Joe Gomez non arriverà: ecco perché non si è concretizzato il trasferimento

News

Calciomercato Milan, cessione ad un passo di Chukwueze in Premier League: visite mediche in corso, in arrivo...

News

Saelemaekers Milan, spazzato via ogni dubbio: Allegri ha le idee molto chiare su di lui e vuole utilizzarlo in questo modo

News

Lecce-Milan, traguardo super particolare per la squadra allenata da Allegri: è da 11 partite consecutive che... Ultimissime

News

Bennacer, in uscita dal Milan: c’è ancora il Marsiglia. I rossoneri dettano una condizione

News

Calciomercato Milan, Joe Gomez non arriverà: ecco perché non si è concretizzato il trasferimento

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Joe Gomez

Calciomercato Milan, Joe Gomez non arriverà: ecco perché non si è concretizzato il trasferimento. Le ultimissime sui rossoneri

Sembra che la trattativa tra il Milan e il Liverpool per il difensore Joe Gomez sia definitivamente saltata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare, che sembrava a un passo dalla conclusione, si è improvvisamente interrotto a causa di un ostacolo imprevisto posto proprio dal club inglese.

Il Liverpool, infatti, avrebbe ritirato l’autorizzazione per permettere a Gomez di volare in Italia e sostenere le visite mediche con il Milan, operazione che era già stata programmata. Questo improvviso dietrofront ha bloccato ogni sviluppo, lasciando il giocatore e il club rossonero in una situazione di stallo.

Nonostante il forte interesse del Milan e la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, la decisione dei Reds ha di fatto compromesso in modo irreversibile l’operazione. Le ragioni di questa scelta non sono ancora del tutto chiare, ma è probabile che il Liverpool abbia valutato come non conveniente la cessione del difensore in questo momento, forse per problemi legati alla sua sostituzione o per una rivalutazione delle strategie di mercato.

La notizia rappresenta una vera beffa per il Milan, che vedeva in Joe Gomez il rinforzo ideale per la propria difesa. La dirigenza rossonera, con a capo il DS Tare, dovrà ora virare su altri obiettivi per completare la rosa in vista della prossima stagione. Questa battuta d’arresto costringerà il club a rivedere i piani per il reparto arretrato, cercando alternative che possano garantire lo stesso livello di qualità e affidabilità.

Questo epilogo negativo dimostra ancora una volta la complessità del mercato del calcio, dove anche trattative che sembrano già definite possono saltare per decisioni improvvise e non preventivabili. Ora la palla passa al Milan, che ha l’urgenza di trovare una soluzione per la difesa prima della chiusura della finestra di mercato estiva.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.