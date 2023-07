Mercato Milan, Dominguez nel mirino: la posizione del Bologna

Calciomercato Milan, Dominguez resta la prima alternativa a Musah per il centrocampo: la posizione del Bologna

Il Milan continua a seguire anche Dominguez per il centrocampo di Pioli. Alfredo Pedullà ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista.

I felsinei, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, continuano a chiedere 15 milioni di euro e sperano che nessuna squadra si palesi per poter poi intavolare le trattative per il rinnovo. La deadline è fissata in 2 settimane.