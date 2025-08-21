Connect with us

Calciomercato Milan, Hojlund potrebbe tornare in Serie A ma in una diretta concorrente! Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Hojlund potrebbe tornare in Serie A ma in una diretta concorrente! Cosa sta succedendo e le ultimissime

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e la situazione legata al futuro di Rasmus Hojlund si fa sempre più intricata. Mentre il Milan sembra a un passo dal chiudere l’affare per Victor Boniface, la concorrenza per il danese non si ferma, anzi. Come riportato da Orazio Accomando sul suo account X, il Napoli ha ripreso i contatti con il Manchester United e si prepara a lanciare un nuovo, decisivo, assalto.

L’interesse dei partenopei per Hojlund non è mai svanito e, dopo aver cercato di sondare il terreno nelle scorse settimane, la dirigenza azzurra è pronta a fare sul serio. Le ultime indiscrezioni indicano che il Napoli potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale ai Red Devils per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Un’accelerazione che testimonia la volontà di mister Antonio Conte di avere il giovane talento in rosa per rinforzare il proprio attacco.

L’operazione, tuttavia, non è semplice. Il Manchester United non ha intenzione di svendere il suo gioiello e valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro. Una cifra importante che il Napoli dovrà decidere se investire per superare la concorrenza e battere un colpo che potrebbe cambiare le sorti della sua stagione.

Il Milan, pur interessato a Hojlund, sembra aver virato con decisione su Boniface, ma la situazione del mercato è in continua evoluzione e tutto può ancora succedere. L’inserimento del Napoli nella trattativa per il danese dimostra che la corsa al numero 9 è ancora aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire dove giocherà Hojlund nella prossima stagione.

