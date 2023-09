Milan-Kalulu, futuro deciso. E Pioli...

Milan-Kalulu, il futuro è scritto: nonostante le tante sirene estive il francese è considerato un punto fermo da parte di Pioli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le sirene estive, in particolare quelle del Bayern Monaco sul finire del calciomercato, non hanno scalfito la volontà del Milan di trattenere a Milanello Pierre Kalulu.

Il difensore si augura di avere maggiore minutaggio ma per Pioli è un punto fermo sia al centro che come terzino destro. Complice la squalifica di Tomori, il derby potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità.