Ex Milan, intrigo Bonucci: cosa succede nel futuro del centrale

Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan attualmente alla Juve, deve ancora decidere il proprio futuro: le ultime sul centrale

Secondo La Gazzetta dello Sport per la prima volta Leonardo Bonucci, ex Milan, è davvero vicino a lasciare la Juventus. Ieri c’è stato un incontro con l’Union Berlino, definito ‘soddisfacente’ da entrambe le parti. Il club tedesco in questa stagione sarà impegnato anche in Champions.

Il giocatore, dopo essersi impuntato per restare alla Juve, avrebbe definitivamente aperto al trasferimento in Germania. Un’opportunità che lo stuzzica, soprattutto perché gli permetterebbe di giocare anche in Europa. Il difensore piace molto anche alla Lazio che però deve cedere lo spagnolo Mario Gila prima di poter tornare sul mercato. Ecco perché in questo momento l’Union è la pista più concreta. Come riferisce Il Messaggero, in attesa che Sarri e Lotito sciolgano le riserve (il patron lo vuole, il tecnico meno), il centrale della Juve a chiesto ulteriore 24 ore di tempo all’Union Berlino. La volontà dell’ex Milan è quella di restare in Italia.

Resta da definire il nodo ingaggio: i tedeschi possono offrire a Bonucci uno stipendio di circa 2 milioni netti a stagione, inferiore a quello che percepisce attualmente in bianconero (3,5 milioni). La Juventus però per favorire l’uscita di Bonucci si è resa disponibile a pagare una parte dell’ingaggio sotto forma di incentivo all’esodo.