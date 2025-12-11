Calciomercato Milan, Furlani avvisa Allegri: acquisti ma solo a determinate condizioni. Ecco quali e i possibili sacrificati

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani detta la linea: acquisti possibili solo in caso di cessioni. In casa rossonera regna l’equilibrio

Nonostante il primato in classifica, la parola d’ordine di Massimiliano Allegri resta «equilibrio», un concetto che guiderà anche le prossime mosse di mercato del Milan. La proprietà, infatti, ha inviato un input chiaro e inequivocabile: «prima si cede e poi si compra», in nome di quell’equilibrio fondamentale per il bilancio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan necessiterebbe di un paio di innesti di grande livello in due ruoli precisi: un difensore centrale e un vero e proprio numero 9. Tuttavia, non sono ammessi «voli pindarici» perché «la ferita del mercato 2025 sanguina ancora».

Calciomercato Milan, sessione invernale considerata molto pericolosa

Nei prossimi giorni è previsto un summit cruciale tra Igli Tare, Geoffrey Moncada, Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani per programmare gli interventi. Internamente, la rosa è già considerata di grande livello, ma la finestra invernale viene vista con estrema cautela dal quartier generale di Londra.

I messaggi che arrivano dalla proprietà sono diversi rispetto a 12 mesi fa: la sessione viene considerata «molto pericolosa» per fare investimenti, in quanto «le valutazioni dei giocatori vengono considerate doppie rispetto al reale valore». Il ricordo della stagione precedente, con oltre 50 milioni di euro spesi a gennaio, e un Milan che rimase ottavo, è ancora troppo «fresco».

La rosa del Milan è già striminzita con soli 19 giocatori di movimento. L’analisi sui potenziali partenti sarà fatta a 360°, con un margine di errore basso. L’obiettivo principale è piazzare giocatori con valutazioni importanti per finanziare gli acquisti.

Il giovane difensore tedesco, unico a non aver mai esordito in Serie A, in per fare esperienza. Loftus-Cheek: L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha richieste in Premier League . La sua volontà di giocare di più per guadagnarsi il Mondiale con Thomas Tuchel potrebbe favorire un’uscita, anche in un discorso incrociato con Lucca del Napoli.

L’obiettivo del club è piazzare l’attaccante messicano per una cifra stimata tra i . Nkunku: Massima attenzione al centravanti francese, che sta deludendo ampiamente le aspettative. Il suo agente incontrerà presto la dirigenza rossonera e «non è da escludere un addio anticipato».

Solo liberando questi slot il Milan potrà rispettare la parola d’ordine: equilibrio.