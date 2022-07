Calciomercato Milan: Frattesi è il piano B a Renato Sanches. Se ne è parlato ieri con l’agente Riso

Come riportato da Tuttosport, nell’attesa di una risposta definitiva da Renato Sanches, il Milan sta iniziando a valutare le alternative per il centrocampo. Non solo Douglas Luiz dell’Aston Villa ma anche Davide Frattesi del Sassuolo di cui si è discusso ieri con l’agente Beppe Riso.

Qualora saltasse Sanches (che ad oggi resta la prima scelta) i rossoneri potrebbero scavalcare la Roma nella corsa al neroverde con una formula di pagamento pluriennale essendo il prezzo del cartellino alto.