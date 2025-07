Calciomercato Milan, Fonseca piomba sul calciatore rossonero: lo vuole adesso nel suo Lione. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane portiere del Milan, Lorenzo Torriani, è finito nel mirino dell’Olympique Lione, squadra allenata da Paulo Fonseca. Quest’ultimo, infatti, conosce bene Torriani avendolo lanciato tra i professionisti durante la sua precedente esperienza e lo vedrebbe come il profilo ideale per la sua porta.

Il Lione si trova in una situazione economica che lo obbliga a cedere il proprio attuale portiere titolare, Lucas Perri, e sta cercando un sostituto affidabile. Fonseca, memore delle qualità e del potenziale di Torriani, lo avrebbe individuato come il rinforzo perfetto per le sue esigenze.

Dal canto suo, il Milan non è del tutto chiuso all’idea di lasciar partire il promettente estremo difensore. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha posto una condizione chiara e imprescindibile: il trasferimento dovrà avvenire solo con la formula del prestito. Il Milan vuole infatti che Torriani possa maturare e acquisire esperienza sul campo, ma senza perderne il controllo. La seconda, e altrettanto fondamentale, garanzia richiesta è che il giovane portiere abbia il posto da titolare assicurato nel Lione. Questa clausola è cruciale per il Milan, che non intende vedere il proprio talento relegato in panchina.

L’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti: il Lione risolverebbe il problema del portiere, Fonseca riabbraccerebbe un suo pupillo e Torriani avrebbe l’opportunità di giocare con continuità in un campionato importante come quello francese, tornando poi al Milan con un bagaglio d’esperienza notevole.