Calciomercato Milan, bozza d’accordo per Estupinan: manca ancora un tassello per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan prosegue la sua opera di rafforzamento in vista della prossima stagione, e il nome di Pervis Estupiñán continua a essere al centro delle attenzioni. Il club rossonero ha mosso i primi passi concreti per il talentuoso terzino del Brighton, presentando una prima offerta ufficiale per il suo cartellino. Tuttavia, i 12 milioni di euro proposti non sono stati ritenuti sufficienti dai “Seagulls”, che per il difensore ecuadoriano chiedono ben 23 milioni di euro.

Questa distanza economica tra domanda e offerta non sembra però scoraggiare la dirigenza milanista. Il Milan, infatti, si dichiara fiducioso di poter trovare un accordo a metà strada con il Brighton. Tale ottimismo è alimentato da un fattore chiave: l’intesa già raggiunta con lo stesso Estupiñán. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’esterno ecuadoriano avrebbe già dato la sua disponibilità a firmare un contratto quadriennale con i rossoneri, con un’opzione per il quinto anno. L’ingaggio pattuito sarebbe di 2 milioni di euro a stagione.

Questa apertura del giocatore rappresenta un elemento fondamentale nella trattativa, spingendo il Milan a insistere per arrivare alla fumata bianca. La volontà di Estupiñán di vestire il rossonero potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare la situazione con il Brighton e permettere al club di via Aldo Rossi di assicurarsi un rinforzo importante per la fascia sinistra.