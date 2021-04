Calciomercato Milan: ecco il primo obiettivo di Paolo Maldini e Massara

Calciomercato Milan: il primo obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è il riscatto di Fikayo Tomori, troppo importante per Pioli

Il Milan è già al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero già in mente la prima operazione di mercato: i rossoneri dovessero qualificarsi in Champions League, potrebbero riscattare Fikajo Tomori dal Chelsea per un totale di 28 milioni di euro.

Il centrale milanista è entrato nei meccanismi di Stefano Pioli nel giro di pochissimo tempo, scavalcando in gerarchia anche il capitano Alessio Romagnoli (quest’ultimo ora infortunato). Lo riporta il Corriere dello Sport.