Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco: per Di Stefano il profilo in pole adesso è questo. Le ultimissime sui rossoneri

La ricerca del Milan per un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e mettere a disposizione di Max Allegri si fa sempre più serrata. Nelle ultime ore, le preferenze di Casa Milan sembrano aver subito una netta variazione, con un nome che si è prepotentemente imposto in cima alla lista dei desideri. A fare il punto della situazione in diretta su Sky Sport 24 è stato Peppe Di Stefano, che ha svelato la nuova gerarchia per il reparto offensivo rossonero.

Secondo l’esperto di mercato, il Milan sta valutando con grande attenzione la pista che porta a Rasmus Højlund. Il giovane e forte attaccante danese del Manchester United è un profilo che convince pienamente la dirigenza e lo stesso Allegri, che lo vedrebbe come il terminale offensivo ideale per il suo schema tattico. La possibilità di un affare vantaggioso è strettamente legata al mercato inglese: qualora arrivasse Šeško allo United, i Red Devils potrebbero aprire a una soluzione in prestito per Højlund, una formula che il Milan accoglierebbe di buon grado per le sue casse.

Mentre il nome di Vlahovic resta ancora nel mirino e non è affatto da escludere, per via delle sue qualità indiscusse e della sua situazione alla Juventus, al momento Højlund è in pole. La possibilità di un’operazione meno onerosa nell’immediato e il grande potenziale di crescita del danese sembrano aver fatto pendere la bilancia dalla sua parte. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma è chiaro che le prossime mosse del Manchester United condizioneranno pesantemente le scelte del Milan.