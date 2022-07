Calciomercato Milan: De Ketelaere non scende in campo col Bruges. Il belga fa pressioni per essere ceduto

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport Charles De Ketelaere sta facendo pressione sul Bruges per diventare un nuovo calciatore del Milan.

Non a caso il belga ha deciso di non prendere parte ale amichevoli pre-campionato: sabato non ha giocato contro il Copenaghen e lo stesso dovrebbe accadere fra qualche giorno contro l’Utrecht. Ma non è finita qui visto che CDK sarebbe intenzionato a saltare anche la partita di Supercoppa di Belgio contro il Gent.