Calciomercato Milan, scelto il futuro di De Ketelaere: la decisione

Charles De Ketelaere era uno dei nomi di in partenza nel Milan per la prossima sessione di calciomercato. Le ultime sul suo futuro

Complice una prima stagione al Milan per nulla esaltante, il futuro di Charles De Ketelaere appariva in bilico anche in vista del prossimo calciomercato. La dirigenza rossonera, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha preso una decisione sul classe 2001.

Il belga è stato un investimento da circa 30 milioni di euro che non si può di certo rinnegare dopo solo una stagione. Per questo il giocatore non partirà in prestito ne tanto meno a titolo definitivo. Il piano è dargli un’altra chance in rossonero nella prossima stagione.