Milan-David, è lui il prescelto per il futuro. E spunta il retroscena

Calciomercato Milan, David del Lille è il prescelto per l’attacco rossonero del futuro: spunta un clamoroso retroscena

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, David del Lille rappresenta l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan.

La Rosea rivela un clamoroso retroscena: i rossoneri hanno provato a prendere l’attaccante in prestito nelle ultime ore di mercato dopo il naufragio dell’affare Taremi. No del Lille ma tra gennaio e giugno, complice anche un contratto in scadenza nel 2025, Furlani tornerà alla carica.