Calciomercato Milan: Dalot obiettivo riscatto, ma occhio al Siviglia

Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono puntare al riscatto di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, però, potrebbe…

Il Milan vuole blindare per prima cosa i suoi pezzi pregiati: Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, dopodiché, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe intenzionato a trovare l’accordo con il Manchester Utd per Diogo Dalot.

Il portoghese, però, sarebbe oggetto desiderio anche del Siviglia di Monchi, che interverrebbe solamente nel caso in cui Maldini e i Red Devils non riuscissero a trovare la quadra giusta. Attualmente la società inglese chiede un riscatto di 20 milioni di euro, i rossoneri non sarebbero dello stesso avviso e avrebbero chiesto uno sconto.