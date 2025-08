Calciomercato Milan, dalla Svizzera confermano: Tare pronto a chiudere il colpo! Piccola differenza da limare

Calciomercato Milan, arrivano conferme dalla Svizzera sull’imminente arrivo di Athekame in rossonero: balla un milione di euro

Il futuro di Zachary Athekame sembra sempre più tingersi di rossonero. L’indiscrezione, riportata da Blickch, parla di una trattativa tra il Milan e il Basilea ormai ai dettagli, con una distanza economica minima, stimata in appena un milione di euro. Una cifra che rende il trasferimento non solo probabile, ma imminente, scatenando interrogativi sulla sua prossima apparizione in campo con la maglia svizzera.

L’arrivo di Athekame rappresenterebbe un ulteriore, significativo tassello nella strategia di mercato del Milan, orchestrata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare. Sotto la sua guida, il club meneghino sta plasmando una squadra ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La visione di Tare, coadiuvata dalle indicazioni tattiche del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, punta a innesti giovani ma già pronti, con un occhio di riguardo alla prospettiva e al potenziale di crescita. Athekame, difensore promettente, rientra perfettamente in questo identikit.

La rapidità con cui la trattativa sta procedendo suggerisce che tutte le parti in causa siano desiderose di chiudere l’affare. Per il Milan, acquisire un talento come Athekame ora significherebbe assicurarsi un giocatore che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa nel breve e lungo termine, sia per la profondità della rosa che per le potenziali plusvalenze future. Per il Basilea, un milione di euro rappresenterebbe una buona entrata, pur salutando un calciatore sul quale si erano riposte molte aspettative.

La domanda che ora risuona con maggiore insistenza negli ambienti calcistici, e che il Blickch sottolinea con forza, è: Zachary Athekame giocherà contro il Basilea, forse per l’ultima volta? La prospettiva di vederlo in campo con la sua attuale squadra, sapendo che il suo futuro è quasi certamente altrove, rende ogni sua mossa, ogni suo intervento, carico di un significato particolare. Sarà un addio silenzioso o una prestazione indimenticabile prima di salutare i suoi tifosi?

L’incertezza sul suo impiego nell’imminente match è palpabile. Da un lato, il Basilea potrebbe volerlo schierare per l’ultima volta, permettendogli di salutare il pubblico e onorare la maglia fino all’ultimo istante. Dall’altro, il club svizzero potrebbe preferire tutelare il giocatore da eventuali infortuni che potrebbero compromettere il suo imminente trasferimento, optando per non rischiarlo in campo. La decisione finale spetterà allo staff tecnico del Basilea, che dovrà bilanciare l’aspetto sportivo con quello economico e contrattuale.

In ogni caso, l’epilogo di questa vicenda sembra ormai scritto: Zachary Athekame è a un passo dal Milan. Un passo che, se confermato, segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del giovane difensore e un’ulteriore conferma della strategia di mercato del Milan di Tare e Allegri, sempre più orientata a costruire una squadra competitiva e futuribile.