Calciomercato Milan, Capello avvisa Tare: secondo l’ex tecnico manca ancora una pedina fondamentale. Le ultimissime sui rossoneri

Nel suo consueto appuntamento con la rubrica per La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato il mercato del Milan, esprimendo un giudizio complessivamente positivo, ma non privo di un’importante critica. Il commento, intitolato “Certo, il mercato del Milan non si può ridurre al solo centravanti”, evidenzia come il lavoro del direttore sportivo Tare abbia portato a Milano acquisti di grande qualità, soprattutto a centrocampo.

Capello si è detto particolarmente impressionato dall’ingaggio di Luka Modric, definendolo “un professore di livello mondiale che può illuminare la scena della Serie A anche a quarant’anni”. Non solo il campione croato, ma anche i giovani Ardon Jashari e Samuele Ricci hanno ricevuto elogi, considerati “giovani talentuosi con la stoffa da Milan”.

Tuttavia, nonostante la qualità innegabile dei nuovi arrivi, l’allenatore ha espresso un forte dubbio sulla composizione del reparto. “Lì in mezzo, ho l’impressione che manchi equilibrio,” ha scritto Capello. La sua preoccupazione principale riguarda l’assenza di un giocatore con determinate caratteristiche fisiche e tattiche.

“Chi si occuperà di fare filtro per proteggere la difesa? Il solo Fofana, a mio avviso, non può bastare.” La sensazione di Capello è che la rosa manchi di quel tipo di centrocampista “con i muscoli di un mediano che lavori per recuperare i palloni”, una figura essenziale per bilanciare l’indiscutibile qualità dei palleggiatori a disposizione di Allegri. L’analisi di Capello è quindi un invito al Milan a non fermarsi e a considerare un ulteriore intervento per completare un reparto altrimenti sbilanciato.