Calciomercato Milan, 35 milioni di euro per Jashari per chiudere al più presto: cosa filtra con il Brugge e gli scenari. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sembra aver deciso di accelerare in modo significativo per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta sostanziosa e definitiva per il giovane centrocampista, con l’intenzione di chiudere la trattativa una volta per tutte.

L’offerta del Milan per Jashari si attesterebbe su una base fissa di ben 35 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero alcuni bonus. Questa proposta mirerebbe a soddisfare immediatamente le richieste del Club Bruges, consentendo alla società belga di incassare la cifra desiderata senza ulteriori negoziazioni prolungate.

Questa mossa del Diavolo sottolinea la forte volontà di rinforzare il centrocampo con un profilo giovane ma di grande prospettiva, considerato un elemento chiave per il futuro della squadra. L’investimento cospicuo testimonia la fiducia del Milan nelle qualità di Jashari e nella sua capacità di integrarsi rapidamente nel progetto tattico di Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore rossonero.

Se l’affare dovesse andare in porto, Ardon Jashari rappresenterebbe uno degli acquisti più onerosi di questa sessione di mercato per il Milan, confermando l’ambizione del club di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. I tifosi rossoneri sono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che questa offerta decisiva possa portare Jashari a vestire la maglia del Milan già nelle prossime settimane. La dirigenza, dal canto suo, confida di aver messo sul tavolo le carte giuste per chiudere positivamente questa importante operazione.