Calciomercato Milan, ecco perché il club ha scelto Boniface e non Hojlund: alla base c’è una motivazione ben precisa. Le ultimissime

Il Milan ha deciso di dare una svolta decisiva al suo mercato, affondando il colpo per Victor Boniface e mettendo da parte l’inseguimento a Rasmus Hojlund. Le ragioni di questo cambio di strategia, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, sono chiare e precise, e svelano un retroscena che ha guidato la scelta del club di via Aldo Rossi.

L’ostacolo principale che ha fatto naufragare l’operazione Hojlund non è stato il costo o la concorrenza, ma la ferma posizione del giocatore stesso. L’attaccante danese del Manchester United ha infatti detto un secco “no” a qualsiasi formula di trasferimento che non fosse l’acquisto a titolo definitivo. La sua intransigenza ha bloccato anche il prestito con obbligo di riscatto, una formula che avrebbe legato l’affare a determinate condizioni e che non è stata accettata dal giocatore, il quale vuole garanzie assolute per il suo futuro.

Di fronte a questa rigidità, il Milan ha deciso di non perdere ulteriore tempo e ha virato con decisione su Boniface, trovando nel Bayer Leverkusen una società più disponibile a trattare. Nelle scorse ore, i due club hanno raggiunto un’intesa totale per un prestito con diritto di riscatto, un’operazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro totali.

Ora, per la definitiva fumata bianca, manca solo l’accordo con gli agenti del giocatore. Il Milan incontrerà la giornata odierna i rappresentanti di Boniface per definire gli ultimi dettagli del contratto e mettere la parola fine a questa lunga telenovela. La vicenda Hojlund ha confermato la necessità di trovare un profilo che sposi in pieno il progetto rossonero, e Victor Boniface sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo centravanti del Diavolo.