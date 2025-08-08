Calciomercato Milan, siamo ai dettagli per la cessione del calciatore: a breve potrebbe arrivare l’ufficialità. Pezzo 300 parole con grassetti

Dopo un’attenta riflessione, Warren Bondo ha deciso di accettare il trasferimento in prestito secco alla Cremonese. La scelta del giovane centrocampista è arrivata in seguito a un confronto diretto a Milanello con figure chiave del club rossonero.

Bondo ha incontrato il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Durante l’incontro, entrambi hanno consigliato al giocatore di cercare un’opportunità per giocare con maggiore continuità e accumulare esperienza preziosa. Questo suggerimento è stato accolto positivamente dal giovane francese, che ha compreso l’importanza di un anno da protagonista per la sua crescita professionale.

Il trasferimento alla Cremonese rappresenta per Bondo la possibilità di mettersi alla prova in un contesto stimolante e di mostrare il suo valore. Arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Monza per una cifra che si aggira intorno ai dieci milioni di euro, Bondo non ha avuto modo di trovare spazio con regolarità nella formazione titolare. La mossa del Milan, quindi, è strategica: permettere al talento di sbocciare lontano dai riflettori di un grande club per poi valutarne il rientro in futuro.

L’accordo di prestito secco indica chiaramente la volontà del Milan di non perdere il controllo sul giocatore, che al termine della stagione tornerà a disposizione del club rossonero. Per la Cremonese, invece, l’arrivo di Bondo rappresenta un innesto di qualità a centrocampo, con un giocatore che ha già dimostrato di avere potenziale e che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.