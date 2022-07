Calciomercato Milan: sfida al Barcellona per un baby gioiello della Premier. Ma il prezzo dell’Aston Villa è altissimo

Il Milan in corsa per Carney Chukwuemeka, talentuoso centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa. Secondo The Athletich i rossoneri starebbero sfidando il Barcellona per il gioiellino dei Villans.

Prezzo alto: 20 milioni di sterline. Una cifra che nessuno dei due club vorrebbe pagare visto che il ragazzo va in scadenza nell’estate 2003.