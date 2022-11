Calciomercato Milan: Ballo-Tourè può partire a gennaio

Fodè Ballo-Tourè è uno dei possibili partenti nel Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. Le ultime sul futuro del terzino

Tra i possibili partenti nel prossimo calciomercato invernale al Milan c’è Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese ha trovato diverso spazio in stagione complice l’infortunio di Theo Hernandez, ma il suo futuro potrebbe non essere in rossonero.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Mondiale, dove giocherà con il Senegal, può essere una buona vetrina per mettersi in mostra. Per lui possibile qualche offerta dalla Francia.