Calciomercato Milan, capitolo attaccante: sono due gli obiettivi

L’attaccante è l’obiettivo prioritario per il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime sulle trattative

Sarà un calciomercato che promette scintille quello del Milan. In estate i rossoneri dovranno aggiungere diversi tasselli per rinforzare la rosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella lista di Maldini e Massara ci sono un terzino sinistro, un centrocampista muscolare, un esterno e un attaccante.

Quest’ultimo tassello rappresenta la priorità su cui muoversi. Sono tanti gli obiettivi della dirigenza. Tra gli altri ci sono Joao Pedro del Watford, che però appare più lontano, e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.